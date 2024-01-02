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الجيش الكورى الجنوبى يجرى تدريبات بالذخيرة الحية مع استمرار تهديدات بيونج يانج

1/2/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الجيش الكورى الجنوبى اليوم الثلاثاء، مناورات مدفعية بالذخيرة الحية ومناورات لوحدات الميكانيكية لتعزيز الاستعداد ضد الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة فى العام الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسؤولين القول" إن التدريبات أجريت في مناطق قريبة من خط الجبهة وشاركت فيها وحدة مشاة ميكانيكية العاصمة وفرقة الاستجابة السريعة الثانية، ووحدات أخرى، بالاستعانة بأصول الجيش الرئيسية، مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، ودبابات "كيه 2"، كما حشدت المناورات مروحيات أباتشي الهجومية لتقديم الدعم الجوي للقوات البرية، في حين تدربت الوحدات الميكانيكية على المناورات السريعة.

وأوضحت أنه في ضوء العام الجديد ووسط وضع أمني خطير، أجريت التدريبات لتأسيس وضع قتالي قوي في جميع الأوقات وتعزيز العزم على الرد القوي والعقاب في حالة قيام العدو باستفزازنا.

وأجريت التدريبات بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "بين دولتين معاديتين لبعضهما البعض" ودعا إلى تكثيف الاستعدادات لـ"سحق كامل أراضي كوريا الجنوبية" في اجتماع الحزب بمناسبة نهاية العام الذي اختتم أعماله يوم السبت".








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