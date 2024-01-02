بعد غرق 2480 شخصا.. الهجرة غير الشرعية أكبر تحدٍ يواجه أوروبا فى 2024

MENAFN - Youm7) تعتبر الهجرة غير الشرعية إحدى الأزمات الأكثر إلحاحا التى يجب علىالاتحاد الأوروبى معالجتها فى عام 2024، وهى الهجرة الجماعية التى تهدد بانهيار أنظمة اللجوء، وفى عام 2023 غرق 2480 مهاجرا غير شرعى فى البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ووصل أكثر من 150 ألف إلى أوروبا عن طريق البحر.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الدول الأوروبية التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين هي إسبانيا واليونان وإيطاليا، وفي الأخيرة، تعتبر أزمة الهجرة خطيرة بشكل خاص، لأنها تشكل الطريق الأكثر دموية وهي المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة، أن إيطاليا فى الآونة الأخيرة، لقبوها بمقبرة البحر الأبيض المتوسط، حيث اختفى الآلاف خلال رحلات هجرة غير شرعية بعد غرق عدد لا يحصى من السفن، وأصبح الاتجاه المتكرر بين المهاجرين هو استخدام اليونان وإيطاليا كبوابة إلى الدول الأوروبية الآخرى مثل فرنسا وألمانيا وحتى بعض دول الشمال.

في عام 2023، غرق 2480 مهاجرًا غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط، وأنقذ خفر السواحل الإيطالي آخرين، ويأتي الكثير من الأشخاص هربًا من الحروب والاضطهاد والفقر، وحرمانهم من المزيد من الوسائل الآمنة لمغادرة بلدانهم فيقومون بالقفز في المحيط في قوارب صغيرة مكتظة، دون هدف آخر سوى الوصول إلى السواحل الأوروبية. يائسين، يقومون برحلة طويلة وخطيرة دون معرفة ما إذا كانوا سيصلون، مما يعرضهم للخطر.

وكانت المفوضية الأوروبية توصلت الشهر الماضى، لاتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، حيث تعتبر تلك الأزمة من أكبر الأزمات التي تسبب توترا وصداعا مستمرا للدول الأوروبية، حيث يعتبر هذا الميثاق الجديد بداية لحل أكبر الأزمات التى تمر بها القارة العجوز.