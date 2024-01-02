ارتفاع أسعار السكر والقهوة والبيض فى المكسيك يثير الجدل

MENAFN - Youm7) شهدت المكسيك فى بداية عام 2024 الجديد ارتفاعا فى أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل السكر والقهوة والبيض والحساء والفاصوليا والأرز والعدس، والتىشهدت زيادة فى أسعارها بنسبة من 70% إلى 100%، مما أثار جدلا واسعا فى البلاد.

وقال عضو النواب المكسيكى، والحاكم السابق لولاية كواهويلا ، روبين موريرا فالديز إن " من العادة فى ليلة رأس السنة ، هناك تقليد تناول 12 حبة عنب كاحتفال، فى ظل أن اسعار العنب فى البلاد وصل الى 150 بيزو للكيلو ، مما أفسد هذا التقليد للكثير من المكسيكيين ".

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إلى أن المعهد الوطنى للإحصاء والجغرافيا (إينيجي) أكد

أن التضخم خلال الأسبوعين الأولين من الشهر ارتفع إلى 4.46%، وهو ما يمثل الزيادة الثالثة في الأشهر الأخيرة.

وأوضح المعهد أن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.45% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة وبنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن توقع بنك المكسيك (بانكسيكو) هو أن يغلق عام 2023 بمتوسط ​​4.44%.

ولهذا السبب، أوضح موريرا أنه نظراً للتكاليف المرتفعة والزيادات في أسعار المواد الغذائية المستهلكة في البلاد، فمن الضروري أن تكون السلطات واقعية وأن تمتثل لأهداف السياسة العامة. وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه سيتم الحفاظ على برنامج مكافحة التضخم، دون تقديم تفاصيل.

وأشار زعيم الحزب الثوري المؤسسي إلى أن "سلة من 22 منتجا، والتي بلغت تكلفتها في نوفمبر 2018 697 بيزو، بحلول ديسمبر 2023، وصلت إلى 1270 بيزو، أي بزيادة قدرها 82٪"، حسبما أوضح نهاية الأسبوع.

ولهذا السبب، أشار روبين موريرا في عدة مناسبات إلى أن إدارة الحكومة الفيدرالية لمستوى سعر الصرف يعد إنجازًا مهمًا؛ ومع ذلك، أكد أن هذا كان على حساب جيوب المكسيكيين، وأوضح أن "ارتفاع قيمة البيزو" كان مستمدًا إلى حد كبير من ارتفاع سعر الفائدة، مما يجعل الائتمان أكثر تكلفة بالنسبة للشركات وكذلك للعائلات.

وأشار موريرا إلى أن "المواطنون الذين يزورون بلادنا خلال موسم العطلات هذا هم الذين يعانون، على وجه الدقة، من هذه الزيادات، حيث أنه في عام 2018 كان بإمكانهم شراء سلة مثل تلك الموضحة أعلاه مقابل 34.27 دولارًا واليوم يدفعون مقابلها 73.15 دولارًا، أي 113.45 دولارًا".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي ماريو دي كونستانزو إلى أن السلة الأساسية من 2018 إلى 2023 ارتفعت بأكثر من 80%، وأشار إلى أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير غضب المكسيكيين.

وأوضح المحلل أن اللحم زاد بنسبة 170%، والفول 161%، والأرز 98%، والتورتيلا 57%، والقهوة 159%، على سبيل المثال لا الحصر.







