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مقتل 6 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين شمال غربى باكستان

1/2/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين فى معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية شمال غربى البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جمال خان، قائد الشرطة المحلية، قوله إنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع في بلدة "مير علي" بإقليم خيبر بختونخوا.

وكانت بلدة "مير علي" بمثابة قاعدة لحركة طالبان الباكستانية لسنوات حتى قام الجيش بتطهير المنطقة من المتمردين.

وقد شهدت باكستان العديد من الهجمات المسلحة في السنوات الأخيرة في المنطقة، حيث تستهدف السلطات في كثير من الأحيان مخابئ حركة طالبان الباكستانية لإحباط جهود الحركة للعودة.








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