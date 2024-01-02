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المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

1/2/2024 4:29:04 AM
(MENAFN- Youm7) أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.



وقال ياسر يحيى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مروان حمدي أخطا في حق المصري وجماهيره، وكان لا يجب ألا تمر هذه الأزمة مرور الكرام، واتخذنا قرارا بتجميد اللاعب والجزاء من جنس العمل".



وأضاف عضو مجلس إدارة المصري: "لا نمانع من بيع مروان حمدي للنادي الأهلي العلاقة بين المصري والأهلي وطيدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل الأهلي معنا رسميا، وفي حالة وجود عرض للاعب من الأهلي للتعاقد مع مروان حمدي سنوافق بالتأكيد".
















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