المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

(MENAFN
- Youm7) أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.
وقال ياسر يحيى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مروان حمدي أخطا في حق المصري وجماهيره، وكان لا يجب ألا تمر هذه الأزمة مرور الكرام، واتخذنا قرارا بتجميد اللاعب والجزاء من جنس العمل".
وأضاف عضو مجلس إدارة المصري: "لا نمانع من بيع مروان حمدي للنادي الأهلي العلاقة بين المصري والأهلي وطيدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتواصل الأهلي معنا رسميا، وفي حالة وجود عرض للاعب من الأهلي للتعاقد مع مروان حمدي سنوافق بالتأكيد".
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