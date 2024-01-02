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الأهلى يرحب برحيل أليو ديانج وينتظر العروض الرسمية فى يناير

1/2/2024 4:29:04 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهل لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت: الأهلي لم يتلقى عرضاً رسمياً لرحيل أليو ديانج، لكن، بالفعل هناك اتصالات بخصوص اللاعب وهناك أكثر من جهة بدأت تتحدث، أنا شخصياً من عشاق أليو ديانج حتى لو تراجع مستواه مؤخراً لكنه في خمس سنوات أضاف للنادي الكثير، وخروجه من وجهة نظري خسارة كبيرة لوسط ملعب الأهلي



أضاف: هذه المرة الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج في حالة وصول عرض رسمي.



من ناحية أخرى، يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.



وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.












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