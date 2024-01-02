زيزو يحتفل بعيد ميلاد زوجته: ملكتى الجميلة

(MENAFN
- Youm7) احتفل أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، بعيد ميلاد زوجته، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر خاصية الصور.
ونشر زيزو صورة سيلفى تجمعه مع زوجته وكتب عليها:"happy birthday to you my lovely queen"..
"عيد ميلاد سعيد يا ملكتى الجميلة".
زيزو وزوجته
وبدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.
ويرغب مسئولو نادى الزمالك، فى إنهاء ملف تمديد عقد "زيزو" فى سرية تامة خاصة أنه ينتهى بموسم 2025 ومن حقه التوقيع لأى نادى فى يناير بعد القادم دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.
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