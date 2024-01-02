زيزو يحتفل بعيد ميلاد زوجته: ملكتى الجميلة

MENAFN - Youm7) احتفل أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، بعيد ميلاد زوجته، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر خاصية الصور.

ونشر زيزو صورة سيلفى تجمعه مع زوجته وكتب عليها:"happy birthday to you my lovely queen"..

"عيد ميلاد سعيد يا ملكتى الجميلة".





زيزو وزوجته





وبدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك، فى إنهاء ملف تمديد عقد "زيزو" فى سرية تامة خاصة أنه ينتهى بموسم 2025 ومن حقه التوقيع لأى نادى فى يناير بعد القادم دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.