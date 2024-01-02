عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته: كل سنة وانتى طيبة يا روح قلب بابا

MENAFN - Youm7) احتفل حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضرى ، بعيد ميلاد ابنته شدوى الحضرى، حيث نشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها، "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلب بابا يا احلى بنوتة ويارب دايما اشوفك سعيدة وفى أحسن حال وربنا يبارك لى فيكى وما يحرمنيش منك يا نور عينى"

الحضري وابنته

في فبراير الماضى، انتقل الحضرى لتدريب حراس مرمى منتخب سوريا بصبحة الأرجنتينى هيكتور كوبر ومحمود فايز، ونشر عصام الحضرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بيانا رسميا قال فيه إنه يشكر اتحاد الكرة والبرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى على الفترة الماضية، مؤكدا أنه استأذن الخواجه البرازيلي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب من أجل انتقاله لتدريب المنتخب السورى.

عصام الحضري وشدوى

وأضاف: "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات و مستر ميكالي.. سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا"

الحضري فى حفل تخرج انبته

وتابع: أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي، وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالى، وأرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".