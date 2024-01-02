تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

MENAFN - Youm7) أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.

وتأهل النادى الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس مصر، بعد الفوز على إنبي في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، وعلى الجانب الآخر، جاء تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

من ناحية أخرى، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل

كأس الرابطة

سوف يشارك فى النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

وأسفرت قرعة

كأس الرابطة

فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار.



