تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

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- Youm7) أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.
وتأهل النادى الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس مصر، بعد الفوز على إنبي في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، وعلى الجانب الآخر، جاء تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.
من ناحية أخرى، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل
كأس الرابطة
سوف يشارك فى النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.
وأسفرت قرعة
كأس الرابطة
فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار.
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