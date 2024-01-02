حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- الثاني من يناير
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1939 - المجلس التشريعي (الثاني) يقدم إلى أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح مشروع القانون الأساسي الكويتي (دستور البلاد) وجاء في مقدمته أنه يسري على كل أنحاء الكويت مع التأكيد على السيادة الكاملة للكويت على أراضيها وأنها تخضع للحكم النيابي وتعتبر مدينة الكويت عاصمة للإمارة وأن علمها أحمر مكتوب في وسطه كلمة (كويت).
1978 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة في وداع الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح أكد فيها أنه سيسير على خطى فقيد الكويت ليحقق للوطن مزيدا من الإنجازات تحقيقا لطموحات وأماني الشعب الكويتي.
1991 - سلطات الاحتلال العراقي تمنع توزيع التموين إلا بالبطاقة العراقية في محاولة للضغط على الكويتيين ليتسلموا الجنسية العراقية غير أن محاولاتها باءت بالفشل بعد قيام رجال المقاومة الكويتية بتوزيع التموين بشكل سريع على جميع المنازل في مختلف مناطق الكويت.
1994 - طرقات الكويت تشهد بدء تطبيق قانون ارتداء حزام الأمان للسائقين والركاب.
2000 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يصدر قرارا يسمح لشركات الوساطة باستثمار ما لا يزيد على نصف رأسمالها واحتياطاتها في أسهم الشركات المدرجة في البورصة استثمارا طويل الأجل بهدف تشجيع شركات الوساطة على الاستفادة من فوائض الأموال الموجودة لديها.
2003 - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تبدأ إصدار جوازات جديدة على أساس الرقم المدني للفرد بعد أن كانت تصدر بناء على الرقم الموحد وذلك تطبيقا للاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
2005 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع عمان بقيمة 15 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل جزء من تكلفة مشروع تطوير ميناء صلالة.
2008 - افتتاح مجمع سالم الصباح الدولي للاسكواش في ضاحية (جنوب السرة) ويضم مبنى الاتحاد الكويتي للاسكواش الذي يحتوي على تسعة ملاعب صممت وفق أحدث المواصفات القياسية الدولية بما يسمح بتنظيم بطولات المحترفين.
2012 - وزارة المواصلات توقع مع شركة (موبايلي) السعودية عقدا يسمح بموجبه بربط شبكة الشركة مع شبكة الوزارة لمدة 15 عاما في إطار مساعي الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت وتحسين تقديم الخدمة في هذا المجال في الكويت.
2012 - جمعية المكفوفين الكويتية تفوز بمنصب أمانة السر لدى الاتحاد العربي للمكفوفين في انتخابات الاتحاد التي جرت بقطر.
2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة بقيمة 1ر2 مليون دولار مقدمة إلى الأردن لتمويل دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشاريع استغلال الصخر الزيتي.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع السودان بقيمة 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع كهرباء الولايات الشرقية الثلاث بالسودان.
2016 - شركة نفط الكويت تعلن وصولها إلى إنتاج فعلي بلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا مبينة أن هذا الحجم من الإنتاج يعد رقما غير مسبوق في تاريخها.
2017 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن انضمام طائرة (أم المرادم) من طراز (بوينغ 777 -إي.آر 300) ضمن صفقة أجرتها لشراء عشر طائرات من ذات الطراز في إطار تنفيذ الخطة الخمسية للتغيير.
2018 - الكويت تقدم دفعة جديدة من المولدات الكهربائية وعددها 16 مولدا كهربائيا دعما للقطاع الصحي في اليمن وتعد الدفعة الرابعة في إطار حملة (الكويت إلى جانبكم). (النهاية)
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