حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- الثاني من يناير

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1939 - المجلس التشريعي (الثاني) يقدم إلى أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح مشروع القانون الأساسي الكويتي (دستور البلاد) وجاء في مقدمته أنه يسري على كل أنحاء الكويت مع التأكيد على السيادة الكاملة للكويت على أراضيها وأنها تخضع للحكم النيابي وتعتبر مدينة الكويت عاصمة للإمارة وأن علمها أحمر مكتوب في وسطه كلمة (كويت).

1978 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة في وداع الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح أكد فيها أنه سيسير على خطى فقيد الكويت ليحقق للوطن مزيدا من الإنجازات تحقيقا لطموحات وأماني الشعب الكويتي.

1991 - سلطات الاحتلال العراقي تمنع توزيع التموين إلا بالبطاقة العراقية في محاولة للضغط على الكويتيين ليتسلموا الجنسية العراقية غير أن محاولاتها باءت بالفشل بعد قيام رجال المقاومة الكويتية بتوزيع التموين بشكل سريع على جميع المنازل في مختلف مناطق الكويت.

1994 - طرقات الكويت تشهد بدء تطبيق قانون ارتداء حزام الأمان للسائقين والركاب.

2000 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يصدر قرارا يسمح لشركات الوساطة باستثمار ما لا يزيد على نصف رأسمالها واحتياطاتها في أسهم الشركات المدرجة في البورصة استثمارا طويل الأجل بهدف تشجيع شركات الوساطة على الاستفادة من فوائض الأموال الموجودة لديها.

2003 - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تبدأ إصدار جوازات جديدة على أساس الرقم المدني للفرد بعد أن كانت تصدر بناء على الرقم الموحد وذلك تطبيقا للاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

2005 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع عمان بقيمة 15 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل جزء من تكلفة مشروع تطوير ميناء صلالة.

2008 - افتتاح مجمع سالم الصباح الدولي للاسكواش في ضاحية (جنوب السرة) ويضم مبنى الاتحاد الكويتي للاسكواش الذي يحتوي على تسعة ملاعب صممت وفق أحدث المواصفات القياسية الدولية بما يسمح بتنظيم بطولات المحترفين.

2012 - وزارة المواصلات توقع مع شركة (موبايلي) السعودية عقدا يسمح بموجبه بربط شبكة الشركة مع شبكة الوزارة لمدة 15 عاما في إطار مساعي الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت وتحسين تقديم الخدمة في هذا المجال في الكويت.

2012 - جمعية المكفوفين الكويتية تفوز بمنصب أمانة السر لدى الاتحاد العربي للمكفوفين في انتخابات الاتحاد التي جرت بقطر.

2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة بقيمة 1ر2 مليون دولار مقدمة إلى الأردن لتمويل دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشاريع استغلال الصخر الزيتي.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع السودان بقيمة 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع كهرباء الولايات الشرقية الثلاث بالسودان.

2016 - شركة نفط الكويت تعلن وصولها إلى إنتاج فعلي بلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا مبينة أن هذا الحجم من الإنتاج يعد رقما غير مسبوق في تاريخها.

2017 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن انضمام طائرة (أم المرادم) من طراز (بوينغ 777 -إي.آر 300) ضمن صفقة أجرتها لشراء عشر طائرات من ذات الطراز في إطار تنفيذ الخطة الخمسية للتغيير.

2018 - الكويت تقدم دفعة جديدة من المولدات الكهربائية وعددها 16 مولدا كهربائيا دعما للقطاع الصحي في اليمن وتعد الدفعة الرابعة في إطار حملة (الكويت إلى جانبكم). (النهاية)