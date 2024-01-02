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سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ ريف دمشق

1/2/2024 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 1 (كونا) -- أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الثلاثاء ان هجوما جويا إسرائيليا من اتجاه الجولان المحتل استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن هجوما نفذه العدوان الاسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أسفر عن أضرار مادية.
ولم يشر المصدر الى سقوط ضحايا جراء العدوان الاسرائيلي.(النهاية)

ا ب / م ج ز




MENAFN02012024000071011013ID1107675968

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