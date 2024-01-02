سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ ريف دمشق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 1 (كونا) -- أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الثلاثاء ان هجوما جويا إسرائيليا من اتجاه الجولان المحتل استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن هجوما نفذه العدوان الاسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أسفر عن أضرار مادية.
ولم يشر المصدر الى سقوط ضحايا جراء العدوان الاسرائيلي.(النهاية)
ا ب / م ج ز
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