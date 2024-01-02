مركز العجيري العلمي: شهب الرباعيات تزين سماء الكويت غدا والحضيض الشمسي بعد غد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن شهر يناير الجاري يشهد ظاهرتين فلكيتين الأولى تزيين زخات شهب الرباعيات سماء الكويت غدا الأربعاء ولمدة يومين والثانية الحضيض الشمسي بعد غد الخميس.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن شهب الرباعيات ستبلغ ذروة تساقطها في سماء الكويت غدا ليلا بعد ارتفاع نقطة إشعاعها بعد منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق شمس اليوم التالي 4 يناير الجاري.
وأوضح أن شهب الرباعيات تنتج حوالي 120 شهابا في الساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأماكن المكشوفة والمظلمة خلال ساعات الليل.
وأشار إلى أن الكويت ستكون بعد غد الخميس على موعد مع ظاهرة فلكية أخرى تعرف باسم الحضيض الشمسي التي تصادف بداية كل عام ميلادي جديد.
ولفت المركز إلى أن هذه الظاهرة تكون فيها الأرض عند أقرب نقطة من الشمس مما سيجعل قرص الشمس يبدو ظاهريا أكبر قليلا من المعتاد وأكثر إشراقا. (النهاية) م ف / ا ع ب
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