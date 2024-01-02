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مركز العجيري العلمي: شهب الرباعيات تزين سماء الكويت غدا والحضيض الشمسي بعد غد

1/2/2024 4:28:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن شهر يناير الجاري يشهد ظاهرتين فلكيتين الأولى تزيين زخات شهب الرباعيات سماء الكويت غدا الأربعاء ولمدة يومين والثانية الحضيض الشمسي بعد غد الخميس.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن شهب الرباعيات ستبلغ ذروة تساقطها في سماء الكويت غدا ليلا بعد ارتفاع نقطة إشعاعها بعد منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق شمس اليوم التالي 4 يناير الجاري.
وأوضح أن شهب الرباعيات تنتج حوالي 120 شهابا في الساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأماكن المكشوفة والمظلمة خلال ساعات الليل.
وأشار إلى أن الكويت ستكون بعد غد الخميس على موعد مع ظاهرة فلكية أخرى تعرف باسم الحضيض الشمسي التي تصادف بداية كل عام ميلادي جديد.
ولفت المركز إلى أن هذه الظاهرة تكون فيها الأرض عند أقرب نقطة من الشمس مما سيجعل قرص الشمس يبدو ظاهريا أكبر قليلا من المعتاد وأكثر إشراقا. (النهاية) م ف / ا ع ب

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