الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 338ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 10ر0 في المئة ليبلغ مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 74ر0 في المئة إلى مستوى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 62ر0 في المئة ليبلغ مستوى 390ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 44ر0 في المئة ليبلغ مستوى 363ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / ا ع ب
MENAFN02012024000071011013ID1107675965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.