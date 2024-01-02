رحلة بحث يومية يعاني منها النازحون في غزة للبحث عن مقومات الحياة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام أبوزيد
(تحقيق مصور)
غزة - 2 - 1 (كونا) -– مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي تزداد معاناة النازحين الفلسطينيين في كل المحافظات خاصة في مدينة (رفح) جنوب القطاع المتاخمة للحدود المصرية التي أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح إليها.
فالخيام البلاستيكية المجهزة تنتشر في الشوارع والازقة والأراضي الفارغة فيما تمتلئ الطرقات بالنازحين الباحثين عن أبنائهم والحطب والمياه الصالحة للشرب وغيرها من الاحتياجات الإنسانية كما أن أوضاعهم في الخيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة لاسيما مع أجواء البرد والشتاء.
ووفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فإن غزة تعاني من جوع كارثي و40 في المئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.(النهاية) واب / ل ف
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