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رحلة بحث يومية يعاني منها النازحون في غزة للبحث عن مقومات الحياة

1/2/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام أبوزيد

(تحقيق مصور)

غزة - 2 - 1 (كونا) -– مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي تزداد معاناة النازحين الفلسطينيين في كل المحافظات خاصة في مدينة (رفح) جنوب القطاع المتاخمة للحدود المصرية التي أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح إليها.
فالخيام البلاستيكية المجهزة تنتشر في الشوارع والازقة والأراضي الفارغة فيما تمتلئ الطرقات بالنازحين الباحثين عن أبنائهم والحطب والمياه الصالحة للشرب وغيرها من الاحتياجات الإنسانية كما أن أوضاعهم في الخيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة لاسيما مع أجواء البرد والشتاء.
ووفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فإن غزة تعاني من جوع كارثي و40 في المئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.(النهاية) واب / ل ف

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