استشهاد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة شبان اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (عزون) شرق مدينة (قلقيلية) في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أربعة مواطنين في (عزون) يحتجز الاحتلال جثامينهم هم وليد رضوان (18 عاما) وقصي عدوان (21 عاما) وإياد شبيطة (22 عاما) ومحمد رضوان (26 عاما).
وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة واشتبك مع عشرات الشبان وحاصر أحد المنازل مطلقا النار نحوه بكثافة قبل انسحابه معتقلا هؤلاء الأربعة الذين أعلن استشهادهم لاحقا.
وأعلنت بلدية (عزون) الإضراب اليوم حدادا على أرواح الشهداء الأربعة.(النهاية)
ن ق / ع م ح
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