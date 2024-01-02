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استشهاد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

1/2/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة شبان اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (عزون) شرق مدينة (قلقيلية) في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أربعة مواطنين في (عزون) يحتجز الاحتلال جثامينهم هم وليد رضوان (18 عاما) وقصي عدوان (21 عاما) وإياد شبيطة (22 عاما) ومحمد رضوان (26 عاما).
وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة واشتبك مع عشرات الشبان وحاصر أحد المنازل مطلقا النار نحوه بكثافة قبل انسحابه معتقلا هؤلاء الأربعة الذين أعلن استشهادهم لاحقا.
وأعلنت بلدية (عزون) الإضراب اليوم حدادا على أرواح الشهداء الأربعة.(النهاية)

ن ق / ع م ح




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