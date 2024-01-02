اليابان تعلن مقتل 48 شخصا في زلزال محافظة (إيشيكاوا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء مقتل 48 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كي) ان فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق التي ضربها الزلزال وتسبب في تدمير مبان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
ورفعت وكالة الأرصاد الجوية جميع توصيات الاحتراس من حدوث (تسونامي) على طول ساحل بحر اليابان جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين.
ويحذر المسؤولون من احتمال وقوع زلازل بنفس الشدة خلال أسبوع من الآن لاسيما في اليومين أو الثلاثة المقبلة.(النهاية)
م ج ز
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