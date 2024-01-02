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اليابان تعلن مقتل 48 شخصا في زلزال محافظة (إيشيكاوا)

1/2/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء مقتل 48 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كي) ان فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق التي ضربها الزلزال وتسبب في تدمير مبان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
ورفعت وكالة الأرصاد الجوية جميع توصيات الاحتراس من حدوث (تسونامي) على طول ساحل بحر اليابان جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين.
ويحذر المسؤولون من احتمال وقوع زلازل بنفس الشدة خلال أسبوع من الآن لاسيما في اليومين أو الثلاثة المقبلة.(النهاية)

م ج ز




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