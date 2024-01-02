مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 كانون الثاني(بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه .

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول للاقصى ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

-- (بترا )

م . ف / ا ص / س س

02/01/2024 12:04:03