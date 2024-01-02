الوطني للابداع يكرم الفرق الفائزة بمسابقة تميز لمشروعات التخرج الجامعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) -كرّم الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي اليوم الثلاثاء الفرق الفائزة بمسابقة "تميّز" لمشروعات التخرج الجامعية للعام 2023 التي نظمها المركز بالتعاون مع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) بمشاركة 14 فريقاً من 9 جامعات حكومية وخاصة.

وفاز بالمركز الأول فريق" RTM" من الجامعة الألمانية الأردنية ومثّله الطلبة، تالا الكنعاني، رنيم العريدي، ومحمد العلي، وبالمركز الثاني فريق "JoCyberGo "من جامعة العلوم الإسلامية العالمية ومثله، سعد مناع، لبيب معاذ، عبدالله الرمحي، وقصي عيسى، فيما حلَّ ثالثاً فريق "Robo-Rescue "من جامعة اليرموك ومثّله، ضحى القزاز، شهد شرارة ومرام لطايفة، وحصلت الفرق الفائزة على دعم مالي مقداره 3500، 2500، 1500 يورو على التوالي، مع احتضان من قبل (InJo4.0) لتطوير مشروعاتهم ، وتحويلها إلى منتج تجاري.

وأشاد الرفاعي بالطلبة الفائزين والمشاركين في المسابقة، مقدرا جهودهم الحثيثة للاستمرار في درب البحث والتطوير.

وأكّد أن مشروعات التّخرج الجامعية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل الجامعات والطلبة كونها البوابة الأولى للطلبة نحو أسواق العمل وميادين التميز والعطاء.

وتمحورت مجالات المسابقة حول رقمنة عمليات التصنيع الذكي، تطوير منتجات صناعية مرتبطة بالانترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وكذلك حصل 50 مشاركاً من الفرق المتأهله على برنامج تدريبي بمجال مشروعاتهم مدته (200) ساعة على نفقة مركز الابتكار مع حصولهم على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشروعاتهم .

وحضر الحفل مدير التشغيل في مركز الابتكار المهندس عبدالرحمن الزريقي وعدد من الأساتذة المشرفين وفريق عمل المركز الوطني للإبداع..

--(بترا)

م ه /اص / س س

02/01/2024 12:03:14