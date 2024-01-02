الوطني للابداع يكرم الفرق الفائزة بمسابقة تميز لمشروعات التخرج الجامعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا) -كرّم الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي اليوم الثلاثاء الفرق الفائزة بمسابقة "تميّز" لمشروعات التخرج الجامعية للعام 2023 التي نظمها المركز بالتعاون مع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) بمشاركة 14 فريقاً من 9 جامعات حكومية وخاصة.
وفاز بالمركز الأول فريق" RTM" من الجامعة الألمانية الأردنية ومثّله الطلبة، تالا الكنعاني، رنيم العريدي، ومحمد العلي، وبالمركز الثاني فريق "JoCyberGo "من جامعة العلوم الإسلامية العالمية ومثله، سعد مناع، لبيب معاذ، عبدالله الرمحي، وقصي عيسى، فيما حلَّ ثالثاً فريق "Robo-Rescue "من جامعة اليرموك ومثّله، ضحى القزاز، شهد شرارة ومرام لطايفة، وحصلت الفرق الفائزة على دعم مالي مقداره 3500، 2500، 1500 يورو على التوالي، مع احتضان من قبل (InJo4.0) لتطوير مشروعاتهم ، وتحويلها إلى منتج تجاري.
وأشاد الرفاعي بالطلبة الفائزين والمشاركين في المسابقة، مقدرا جهودهم الحثيثة للاستمرار في درب البحث والتطوير.
وأكّد أن مشروعات التّخرج الجامعية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل الجامعات والطلبة كونها البوابة الأولى للطلبة نحو أسواق العمل وميادين التميز والعطاء.
وتمحورت مجالات المسابقة حول رقمنة عمليات التصنيع الذكي، تطوير منتجات صناعية مرتبطة بالانترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وكذلك حصل 50 مشاركاً من الفرق المتأهله على برنامج تدريبي بمجال مشروعاتهم مدته (200) ساعة على نفقة مركز الابتكار مع حصولهم على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشروعاتهم .
وحضر الحفل مدير التشغيل في مركز الابتكار المهندس عبدالرحمن الزريقي وعدد من الأساتذة المشرفين وفريق عمل المركز الوطني للإبداع..
--(بترا)
م ه /اص / س س
02/01/2024 12:03:14
MENAFN02012024000117011021ID1107675958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.