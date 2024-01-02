اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 كانون الثاني (بترا) -أعلنت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لمنحة الإعلامية الشهيدة شرين أبو عاقلة، لدراسة الماجستير في الإعلام للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وللعام الثاني على التوالي.

وكان مجلس أمناء الجامعة قد قرر الموافقة على هذه المنحة، تخليداً لذكرى الشهيدة أبو عاقلة، التي إغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها الصحفي الميداني، إضافة إلى كونها إحدى خريجات الجامعة من قسم الصحافة والإعلام/ كلية الآداب عام 1991.

ووفق الإعلان فإن المنحة تغطي رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة بإستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، كما وأن التقدم لها متاح لجميع الجنسيات، ويقبل الحاصل على المنحة في مسار الرسالة، ويشترط أن يكون موضوع رسالته في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة بإبراز آثار الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.

وقال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي، إن هذه المنحة تُجسد الرسالة الوطنية والعربية لجامعة اليرموك، والمستمدة من رسالة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن والأردنيين.

وأضاف أن هذه المنحة تؤكد ما يمثله الإعلام من قوة فاعلة ومؤثرة في القضايا المختلفة، وهنا تبرز أهميته في إظهار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من عدوان وإعتداء سافر، مشددا على دور كلية الإعلام في جامعة اليرموك بوصفها رافدا مهما وأساسيا في مسيرة الإعلام الأردني والعربي، في دعم القضية الفلسطينية وتقديمها للرأي العام.

وأعاد القاضي تأكيد رفض وإدانة كلية الإعلام لإستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في فلسطين المحتلة، مبينا أن هذه الاعتداءات تأتي خشية نقل الصورة البشعة لجرائمه إلى العالم، في محاولة منه لإسكات صوت الحق وإطفاء عين الحقيقة، التي يمثلها الصحفيون والإعلاميون العاملون في الميدان أمثال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وغيرها من الصحفيين والإعلاميين.

--(بترا)

ع ع /اص / س س

02/01/2024 11:25:08