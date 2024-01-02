اليرموك تعلن عن منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير بالإعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 كانون الثاني (بترا) -أعلنت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لمنحة الإعلامية الشهيدة شرين أبو عاقلة، لدراسة الماجستير في الإعلام للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وللعام الثاني على التوالي.
وكان مجلس أمناء الجامعة قد قرر الموافقة على هذه المنحة، تخليداً لذكرى الشهيدة أبو عاقلة، التي إغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها الصحفي الميداني، إضافة إلى كونها إحدى خريجات الجامعة من قسم الصحافة والإعلام/ كلية الآداب عام 1991.
ووفق الإعلان فإن المنحة تغطي رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة بإستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، كما وأن التقدم لها متاح لجميع الجنسيات، ويقبل الحاصل على المنحة في مسار الرسالة، ويشترط أن يكون موضوع رسالته في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة بإبراز آثار الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.
وقال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي، إن هذه المنحة تُجسد الرسالة الوطنية والعربية لجامعة اليرموك، والمستمدة من رسالة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن والأردنيين.
وأضاف أن هذه المنحة تؤكد ما يمثله الإعلام من قوة فاعلة ومؤثرة في القضايا المختلفة، وهنا تبرز أهميته في إظهار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من عدوان وإعتداء سافر، مشددا على دور كلية الإعلام في جامعة اليرموك بوصفها رافدا مهما وأساسيا في مسيرة الإعلام الأردني والعربي، في دعم القضية الفلسطينية وتقديمها للرأي العام.
وأعاد القاضي تأكيد رفض وإدانة كلية الإعلام لإستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في فلسطين المحتلة، مبينا أن هذه الاعتداءات تأتي خشية نقل الصورة البشعة لجرائمه إلى العالم، في محاولة منه لإسكات صوت الحق وإطفاء عين الحقيقة، التي يمثلها الصحفيون والإعلاميون العاملون في الميدان أمثال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وغيرها من الصحفيين والإعلاميين.
--(بترا)
ع ع /اص / س س
02/01/2024 11:25:08
MENAFN02012024000117011021ID1107675957
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