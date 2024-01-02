بدء إمتحانات الشامل النظرية غدا

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السلط 2 كانون الثاني (بترا)- تبدأ يوم غد الأربعاء الإمتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الشتوية 2024 وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحالي، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" الدكتور احمد فخري العجلوني في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجامعة إستكملت جميع الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات 6319 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتقدم 5035 طالبا وطالبة للورقة الأولى يوم غد، وسيتقدم 5023 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت المقبل و5760 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 من هذا الشهر.

وأوضح العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ90 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل، حيث تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15مركزا للامتحانات النظرية متتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 425 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

وأشار الى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024 نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

--(بترا)

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02/01/2024 11:23:46