الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة إلكترونياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، جميع المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال عام 2023، من خلال موقع الدائرة إلكترونياً، وضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2023.
ودعا أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني به.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن، ضرورة التأكيد بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلباته بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بالنظام يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني ، علما بأن الدائرة قامت بتحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2023، وقامت بوضعها على موقعها الإلكتروني وكذلك تم تنزيلها على برنامج الحكومة الإلكترونية لجميع فئات المكلفين، مستخدمين، وأفراد، وشركات، ومناطق تنموية، من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بدفع المبالغ التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات، بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، كما وطلبت منهم تقديم الإقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار لنهاية الفترة القانونية.
وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
--(بترا)
رش/أ م / س س
02/01/2024 11:21:58
MENAFN02012024000117011021ID1107675955
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