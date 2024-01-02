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الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة إلكترونياً

1/2/2024 4:28:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، جميع المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام‏ 2023، من خلال موقع الدائرة إلكترونياً، وضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2023.
ودعا أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني به.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن، ضرورة التأكيد بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلباته بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
‎وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بالنظام يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني ، علما بأن الدائرة قامت بتحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2023، ‏وقامت بوضعها على موقعها الإلكتروني وكذلك تم تنزيلها على برنامج الحكومة الإلكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين، مستخدمين، وأفراد، وشركات، ومناطق تنموية، من خلال الدخول إلى الرابط ‏الإلكتروني واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة ‏الالتزام بدفع المبالغ ‏التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات، ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني المتاحة،‏ كما وطلبت منهم تقديم الإقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار ل‏نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
--(بترا)
رش/أ م / س س
02/01/2024 11:21:58

MENAFN02012024000117011021ID1107675955

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