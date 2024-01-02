4 شهداء برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 كانون الثاني (بترا)- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن أربعة شبان استشهدوا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال البلدة، واطلاقه الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.
وأضافت أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء الأربعة.
وكانت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وتعرف باسم "الصفحة" فجرا.
وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال حيث اطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي بكثافة ثم حاصر أربعة شبان في عمارة سكنية، واطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر.
وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على ارواح الشهداء.
من جهة اخرى، اصيب احد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال اشتباكات مع فلسطينيين في قرية عزون شرق قلقيلية.
--(بترا)
م ف/ أ أ/ف ج
02/01/2024 10:48:56
MENAFN02012024000117011021ID1107675954
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