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4 شهداء برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية

1/2/2024 4:28:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الثاني (بترا)- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن أربعة شبان استشهدوا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال البلدة، واطلاقه الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.
وأضافت أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء الأربعة.
وكانت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وتعرف باسم "الصفحة" فجرا.
وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال حيث اطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي بكثافة ثم حاصر أربعة شبان في عمارة سكنية، واطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر.
وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على ارواح الشهداء.
من جهة اخرى، اصيب احد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال اشتباكات مع فلسطينيين في قرية عزون شرق قلقيلية.
--(بترا)
م ف/ أ أ/ف ج
02/01/2024 10:48:56

MENAFN02012024000117011021ID1107675954

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