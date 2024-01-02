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طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية بسكين خلال مؤتمر صحفي

1/2/2024 4:28:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- تعرض زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، لهجوم بسكين في مدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، وفقا لمسؤول من حزبه الديمقراطي.
وقال المسؤول، لشبكة CNN، كان(لي) يقوم بجولة في موقع بناء مطار جاديوكدو الجديد عندما أصيب على الجانب الأيسر من رقبته، بينما كان يتحدث إلى حشد من الصحفيين.
وأضاف أنه كان ينزف، لكنه كان واعيا وتم نقله إلى المستشفى.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
02/01/2024 10:42:01

MENAFN02012024000117011021ID1107675953

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