طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية بسكين خلال مؤتمر صحفي

طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية بسكين خلال مؤتمر صحفي
التاريخ
1/2/2024 4:28:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- تعرض زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، لهجوم بسكين في مدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، وفقا لمسؤول من حزبه الديمقراطي.
وقال المسؤول، لشبكة CNN، كان(لي) يقوم بجولة في موقع بناء مطار جاديوكدو الجديد عندما أصيب على الجانب الأيسر من رقبته، بينما كان يتحدث إلى حشد من الصحفيين.
وأضاف أنه كان ينزف، لكنه كان واعيا وتم نقله إلى المستشفى.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
02/01/2024 10:42:01
MENAFN02012024000117011021ID1107675953
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