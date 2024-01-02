الخارجية تعزي بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 كانون الثاني(بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديق، بضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، تضامن المملكة مع اليابان الشقيق في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

02/01/2024 10:31:28