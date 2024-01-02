عدوان جوي إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)-نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على عدد من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية"سانا"، عن مصدر عسكري سوري، أنه حوالي الساعة 4.35 من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

02/01/2024 09:29:17