10 آلاف مريض سرطان يعيشون ظروفا قاهرة وبدون أدوية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الثاني (بترا)- كشفت مصادر صحية فلسطينية عن وجود 10 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني - التركي عن الخدمة "قسرا" جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ قرابة 88 يوما.
وقالت المصادر، إن مرضى السرطان في القطاع يعيشون ظروفا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم "أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة".
وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية تشرين الأول الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وخروج المستشفى عن الخدمة، جراء العدوان الاسرائيلي.
وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين، والوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
02/01/2024 09:25:06
MENAFN02012024000117011021ID1107675948
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