10 آلاف مريض سرطان يعيشون ظروفا قاهرة وبدون أدوية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الثاني (بترا)- كشفت مصادر صحية فلسطينية عن وجود 10 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني - التركي عن الخدمة "قسرا" جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ قرابة 88 يوما.

وقالت المصادر، إن مرضى السرطان في القطاع يعيشون ظروفا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم "أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة".

وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية تشرين الأول الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وخروج المستشفى عن الخدمة، جراء العدوان الاسرائيلي.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين، والوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

02/01/2024 09:25:06