إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إبادة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قررت إسرائيل الليلة الماضية، المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن مناقشات جرت اخيرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ونقل "واينت" ذلك الليلة الماضية، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
02/01/2024 09:18:30
MENAFN02012024000117011021ID1107675947
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