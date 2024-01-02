إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إبادة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قررت إسرائيل الليلة الماضية، المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن مناقشات جرت اخيرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.

وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.

ونقل "واينت" ذلك الليلة الماضية، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

02/01/2024 09:18:30