المنتخب الوطني لكرة اليد يختتم مبارياته الودية مع نظيره العماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا) - اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، مساء أمس الاثنين، مبارياته الودية مع المنتخب العماني الشقيق التي جرت في العاصمة العمانية مسقط.
وتأتي هذه المباريات الودية ضمن تحضيرات المنتخب، الوطني لخوض البطولة الآسيوية للشباب المقررة صيف العام 2024, بينما يستعد المنتخب العماني للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تنطلق بعد أيام في البحرين.
ويسعى المنتخب الوطني لمنح لاعبيه الشباب فرصة خوض أكبر عدد من المباريات استعدادا للاستحقاقات الرسمية.
--(بترا)
خ خ / س س
02/01/2024 09:17:18
MENAFN02012024000117011021ID1107675946
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