المنتخب الوطني لكرة اليد يختتم مبارياته الودية مع نظيره العماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) - اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، مساء أمس الاثنين، مبارياته الودية مع المنتخب العماني الشقيق التي جرت في العاصمة العمانية مسقط.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن تحضيرات المنتخب، الوطني لخوض البطولة الآسيوية للشباب المقررة صيف العام 2024, بينما يستعد المنتخب العماني للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تنطلق بعد أيام في البحرين.

ويسعى المنتخب الوطني لمنح لاعبيه الشباب فرصة خوض أكبر عدد من المباريات استعدادا للاستحقاقات الرسمية.

--(بترا)

خ خ / س س

02/01/2024 09:17:18