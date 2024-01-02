عين على القدس يعرض للانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسيين العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على الاعتداءات والانتهاكات التي انتهجتها دولة الاحتلال ضد القدس والمقدسيين خلال العام الماضي ، في سعيها لتهويد المدينة المقدسة وفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد عليها.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، امتاز العام المنصرم بأنه الأكثر عنفاً وقسوة على الفلسطينيين بشكل عام، وعلى سكان المدينة المقدسة وقطاع غزة بشكل خاص، حيث يعد المقدسيون عام 2023 عاما صعبا لما شهدوه من تضييق من قبل سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق.

المختص بالشأن المقدسي، فخري أبو دياب، قال إن العام الماضي كان محفوفاً بالمخاطر والتعديات على القدس، بسبب تولي زمام الأمور في دولة الاحتلال من قبل حكومة يمينية متطرفة، جعلت من مدينة القدس بؤرة للاستهداف، حيث قامت بتنفيذ 283 أمراً بالهدم بحق منازل ومنشآت مقدسية، منها 68 منزلاً أجبر الاحتلال سكانها على هدمها، مشيراً إلى أن الاحتلال قام بإصدار 982 أمر هدم خلال هذا العام، كما قام بترخيص بناء 18680 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها.

وأوضح التقرير أن عام 2023 شهد زيادة مفرطة في عمليات القتل والاعتداء والاعتقال والتنكيل بالمقدسيين، وفقاً لما أجمعت عليه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وحتى الإسرائيلية، وبشكل خاص بعد السابع من تشرين الأول، حيث تصاعدت الاعتداءات والاعتقالات بشكل كبير ووصلت لأرقام مخيفة، وشملت الكبار والصغار" بحسب ما أفاد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،زياد الحموري، والذي أضاف أن سلطات الاحتلال انتهجت هذا التصعيد مستغلة قوانين الطوارئ، حيث قامت بإهانات للشباب والفتيات وكبار السن، اشتملت على مصادرة الهواتف المحمولة والتفتيش، للضغط عليهم لترك المدينة.

وأضاف التقرير أن عام 2023 شهد سابقة تمثلت بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام معظم المصلين منذ 7 تشرين الأول وحتى الآن، في إجراء يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك حق حرية العبادة، إلى جانب زيادة اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وتماديهم في انتهاك حرمة المسجد من خلال أدائهم لطقوس تلموذية داخل باحاته بحماية الشرطة.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في دائرة أوقاف القدس، محمد الأشهب، إن المسجد الأقصى المبارك شهد في العام 2023 اقتحامات من قبل ما يزيد عن 48 ألف متطرف يهودي، يتقدمهم مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست في الحكومة الإسرائيلية، حيث قاموا بأداء الطقوس الدينية والصلوات التلموذية، داخل باحاته، وخصوصاً في فترة الأعياد اليهودية، وبالتزامن مع تحويل المسجد إلى "ثكنة عسكرية" بهدف حماية المقتحمين، حيث شهدت باحات المسجد انتشاراً كثيفاً للشرطة الإسرائيلية وأفراد القوات الخاصة، الذين قاموا أيضاً بمنع وعرقلة دخول المصلين إلى المسجد والصلاة في محيطه.

من جهتها، قالت الباحثة السياسية والأكاديمية، تمارا حداد، إن العام 2023 شهد ظروفاً "استثنائية" بالغة الخطورة على المدينة المقدسة، حيث تجاوزت دولة الاحتلال الخطوط الحمراء في عملية أسرلة وتهويد القدس، تمثلت بمحاولة توحيد القدس الشرقية والغربية، ووضعهما في سياق "العاصمة الموحدة" لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكاً قانونياً.

وأضافت حداد أن الانتهاكات الإسرائيلية في العام المنصرم تمثلت أيضاً في العدد الكبير من الشهداء المقدسيين الذين تم قتلهم على أيدي قوات الاحتلال، إضافة لأسر 2600 مقدسي، 600 منهم تم اعتقالهم إدارياً، بشكل مخالف للقوانين الدولية بحسب المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع اعتقال أي شخص ضمن ملفات سرية،اضافة الى إبعاد أكثر من 400 مقدسي ومقدسية عن المدينة المقدسة، بسبب رباطهم وصلاتهم في المسجد الأقصى المبارك. فيما تم بناء 79 بؤرة استيطانية بالقرب من البلدة القديمة، بهدف حصارها، لفصلها عن الضفة الغربية.

وأوضحت أن القدس تعد قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن سلطات الاحتلال تسعى لحسم الصراع وإنهائه، بإبعاد الهوية الفلسطينية، وحتى الوصاية الهاشمية على المقدسات، من خلال تقييد عمل الأوقاف الإسلامية، بما يخالف الاتفاقيات الدولية، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى إلى تغيير الواقع الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية بقيادة نتنياهو تسعى لتغيير البعد السياسي للصراع وتحويل الحرب من جغرافية ديموغرافية إلى دينية، مضيفة إلى أنهم يريدون تحويل حكومتهم من علمانية إلى حكومة دولة التوراة، من منطلق إيمانهم بأن المنطقة المقدسة فقط للواقع اليهودي.

وأكدت الدكتورة حداد أن صمود المقدسيين والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، هما ما يقف حتى الآن في وجه مخططات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء عليها.

--(بترا)

أ ن/اص / س س

02/01/2024 08:50:22