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مخرج مسلسل حدوتة منسية: أوشكنا على انتهاء التصوير والعمل يعرض قريبًا

1/2/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج محمد محى الدين لـ اليوم السابع، إنه انتهى من تصوير ما يقرب من 60%
من مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر وأحمد فهيم، مشيرًا إلى أن المسلسل سيعرض قريبًا وسيطرح البرومو الرسمى خلال الفترة المقبلة.



وتجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات داخل العمل.



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.



وعرض للفنانة سوسن بدر عرض فيلم "آل شنب" في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة و على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج هبة يسرى.














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