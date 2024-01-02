محمد رضوان: فيلم ليه تعيشها لوحدك تحد جديد.. وفيه أدوار نفسى أعملها

MENAFN - Youm7) حل الفنان محمد رضوان ، ضيفًا على تليفزيون اليوم السابع، مع الزميلة لميس محمد، للتحدث عن كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، ودوره وذكرياته مع صديقه النجم خالد الصاوى.

وقال محمد رضوان: "بعمل دور رامز شخص عايش لوحده هو والكلب، تزوج وولاده مهاجرين وزعلان أنهم لا يسألون عيله"، وعن أكتر حاجة شدته للسيناريو، قال: "قصة واقعية وفيه رومانسية مفتقدينها دلوقتى وحاجات لطيفة خاصة بينا جيل مارس المسرح من زمان وزميلنا كتير سابه وبيفكر بيرجع لها لما كبر، وفيه كمية مشاعر لطيفة فيه".

وعن العمل مع صديقه النجم خالد الصاوى في الفيلم، رد قائلاً: "الشغل زمان حلو جدًا ودلوقتى أحلى زمان اتقابلنا وإحنا صغيرين كلنا طاقة دلوقتى وإحنا بنشتغل كلنا نضج وخبرة وكل الكواليس بنفتكر إحنا بنعمل إيه زمان لقاء مفعم بالذكريات، وأى ورق جديد بالنسبة ليا تحدى وفى أدوار كتير نفسى أعملها لسه".

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.