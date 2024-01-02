ذكرى وفاته.. أعمال فنية رصدت الواقع وتنبأ بها السيناريست وحيد حامد

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة السيناريست وصاحب الروائع وحيد حامد الذى أثرى خلال الساحة الفنية والدرامية فى مصر، على مدار 50 عامًا، بالأعمال الفنية التى مثلت علامة فارقة فى التاريخ الفنى لمصر.

استطاعت أعمال وحيد حامد أن تنقل الواقع كما يجب أن يكون، دون تزييف، كما نجحت فى بعض الأوقات فى التنبؤ بأحداث ووقائع فى مصر، نقل من خلالها حامد، الواقع السياسى والاجتماعى المصرى من الداخل.

وحيد حامد كاتب متميز فى الخط الدينى والسياسى، له العديد من المقالات فى هذا الشأن كما رصد عبر العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، جماعات الإسلام السياسى وقصة صعودها وأفكارها المتطرفة التى تنشرها داخل المجتمع.

من العلامات الفنية الفارقة فى مشوار الكاتب وحيد حامد فيلم "الإرهاب والكباب" الذى صدر عام 1992، من بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا، إخراج شريف عرفة.

شكل فيلم "البرىء" علامة فارقة فى مسيرة الكاتب وحيد حامد بعد حالة الجدل التى حدثت قبل عرض الفيلم ورفض الرقابة لعرضه، واجتزأ منه عدد من المشاهد .

البرىء بطولة أحمد زكى وجميل راتب وصلاح قابيل وممدوح عبدالعليم ومحمود عبدالعزيز وعرض للمرة الأولى عام 1986.

وشكل فيلم "النوم فى العسل" الصادر عام 1996 من بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر ومن إخراج شريف عرفة، علامة مميزة فى تاريخ وحيد حامد السينمائى، بعدما رصد مشاعر من الكبت والشعور بالقهر لدى العديد من أفراد الشعب المصرى، الأمر الذى تنبأ من خلاله بالعديد من الأحداث من مظاهرات فى مطلع الألفية احتجاجا على زيادة الأسعار وغلاء المعيشة.

ومن خلال الدراما التليفزيونية استطاع وحيد حامد أن يضع المشاهد أمام الوقائع التاريخية الحقيقة لأحداث عديدة، منها فترة ثورة يوليو ومحاولات جماعة الإخوان المسلمين القفز على الثورة والحصول على مكاسبها، من خلال مسلسل "الجماعة".



