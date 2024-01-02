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طريقة عمل الكريب فى المنزل.. خطواته سهلة وطعمه لذيذ

1/2/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل الكثير تناول الكريب سواء حادق أو محشو بمكونات مختلفة، ولكن يفضل تحضيره فى المنزل من خلال اتباع عدة خطوات نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "allrecipes".


طريقة عمل الكريب فى المنزل

المكونات:

1 كوب دقيق متعدد الأغراض .


2 بيضة كبيرة.


نصف كوب حليب.


قطع كريب


نصف كوب ماء.


1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح


2 ملعقة كبيرة زبدة، مذابة.


خطوات عمل الكريب في المنزل :

اخفقى الدقيق والبيض معًا فى وعاء مع التقليب جيداً، ثم ضيفى الحليب والماء تدريجياً مع االتقليب حتى يمتزجوا، ثم إضافة الملح والزبدة المذابة حتى تصبح ناعمة.


وبعد الخطوات السابقة، سخنى صينية أو مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على نار متوسطة إلى عالية، ثم اسكبي الخليط مع استخدام ربع كوب تقريبًا لكل كريب، ثم إمالة المقلاة بحركة دائرية بحيث يغطى الخليط السطح بالتساوي حتى يصبح الجزء العلوي من الكريب رطبًا ويتحول الجزء السفلي إلى اللون البني الفاتح، لمدة دقيقة إلى دقيقتين.



مرري ملعقة حول حافة المقلاة لتفكيك الكريب، ثم اقلبيه واطهيه حتى يتحول الجانب الآخر إلى اللون البني الفاتح، وذلك لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، ثم يقدم ساخنا.


كريب


أفكار لحشو الكريب

يمكن حشو الكريب وتزيينه بأي مكونات ترغبين فيها أنتٍ وأسرتك، مثل
الكريمة المخفوقة وكذلك الفواكه الطازجة أو صلصة الفاكهة والجبن الكريمي ودهن الشوكولاتة بالبندق ويمكن أيضًا حشو الكريب بالجبن واللحوم والخضار.











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