طريقة عمل الكريب فى المنزل.. خطواته سهلة وطعمه لذيذ

(MENAFN
- Youm7) يفضل الكثير تناول الكريب سواء حادق أو محشو بمكونات مختلفة، ولكن يفضل تحضيره فى المنزل من خلال اتباع عدة خطوات نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "allrecipes".
طريقة عمل الكريب فى المنزل
المكونات:
1 كوب دقيق متعدد الأغراض .
2 بيضة كبيرة.
نصف كوب حليب.
قطع كريب
نصف كوب ماء.
1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح
2 ملعقة كبيرة زبدة، مذابة.
خطوات عمل الكريب في المنزل :
اخفقى الدقيق والبيض معًا فى وعاء مع التقليب جيداً، ثم ضيفى الحليب والماء تدريجياً مع االتقليب حتى يمتزجوا، ثم إضافة الملح والزبدة المذابة حتى تصبح ناعمة.
وبعد الخطوات السابقة، سخنى صينية أو مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على نار متوسطة إلى عالية، ثم اسكبي الخليط مع استخدام ربع كوب تقريبًا لكل كريب، ثم إمالة المقلاة بحركة دائرية بحيث يغطى الخليط السطح بالتساوي حتى يصبح الجزء العلوي من الكريب رطبًا ويتحول الجزء السفلي إلى اللون البني الفاتح، لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
مرري ملعقة حول حافة المقلاة لتفكيك الكريب، ثم اقلبيه واطهيه حتى يتحول الجانب الآخر إلى اللون البني الفاتح، وذلك لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، ثم يقدم ساخنا.
كريب
أفكار لحشو الكريب
يمكن حشو الكريب وتزيينه بأي مكونات ترغبين فيها أنتٍ وأسرتك، مثل
الكريمة المخفوقة وكذلك الفواكه الطازجة أو صلصة الفاكهة والجبن الكريمي ودهن الشوكولاتة بالبندق ويمكن أيضًا حشو الكريب بالجبن واللحوم والخضار.
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