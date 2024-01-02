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عالمة فلك تنصح 7 أبراج بارتداء هذه الألوان ليكونوا أكثر جاذبية للآخرين

1/2/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Youm7) تعبر ألوان الملابس التي يختارها الشخص عن صفة من صفاته الشخصية كما تساعد على جذب الآخرين له، وقد نصحت عالمة الفلك كارولينا سوكري، الأشخاص بارتداء ألوان ملابس معينة حسب برجهم الفلكى والتي تساعدهم على جذب الآخرين لهم، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

نصحت كارولينا مواليد برجى الثور والعذراء وكذلك القوس، بارتداء الألوان المحايدة واللون الأخضر، لأنه يتفق مع طبيعتهم الشخصية التي تميل للأناقة وبالتالي تزداد ثقتهم بنفسهم وهذا يجعلهم جذابين للآخرين، ونصحت مواليد برجى الأسد والجدى الذين يحبون التفاخر دائماً بما يمتلكونه بارتداء اللون البرتقالي والأصفر، لأنها الألوان المرتبطة بالشمس، الذين يجعلهم ملفتون للأنظار وهذا يتوافق مع صفاتهم الشخصية التي تميل إلى أن تكون دائماً محط أنظار الآخرين، وكذلك اللون الأرجوانى الذى يتوافق مع طبيعتهم المخاطرة.

وبالنسبة لمواليد برج الدلو والذين يتسمون بالأناقة كما يتمتعون بشخصية قيادية مميزة، فأن اللون الأسود يناسبه لأنه أنيق ويتميز بالوقار وبالنسبة لمواليد برجى السرطان والحوت الذين يتصفون بالرومانسية والنعومة فأن اللونين الفضي والأبيض من الألوان المناسبة لهم وتجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم.


اختيار الملابس








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