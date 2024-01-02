عالمة فلك تنصح 7 أبراج بارتداء هذه الألوان ليكونوا أكثر جاذبية للآخرين

(MENAFN
- Youm7) تعبر ألوان الملابس التي يختارها الشخص عن صفة من صفاته الشخصية كما تساعد على جذب الآخرين له، وقد نصحت عالمة الفلك كارولينا سوكري، الأشخاص بارتداء ألوان ملابس معينة حسب برجهم الفلكى والتي تساعدهم على جذب الآخرين لهم، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
نصحت كارولينا مواليد برجى الثور والعذراء وكذلك القوس، بارتداء الألوان المحايدة واللون الأخضر، لأنه يتفق مع طبيعتهم الشخصية التي تميل للأناقة وبالتالي تزداد ثقتهم بنفسهم وهذا يجعلهم جذابين للآخرين، ونصحت مواليد برجى الأسد والجدى الذين يحبون التفاخر دائماً بما يمتلكونه بارتداء اللون البرتقالي والأصفر، لأنها الألوان المرتبطة بالشمس، الذين يجعلهم ملفتون للأنظار وهذا يتوافق مع صفاتهم الشخصية التي تميل إلى أن تكون دائماً محط أنظار الآخرين، وكذلك اللون الأرجوانى الذى يتوافق مع طبيعتهم المخاطرة.
وبالنسبة لمواليد برج الدلو والذين يتسمون بالأناقة كما يتمتعون بشخصية قيادية مميزة، فأن اللون الأسود يناسبه لأنه أنيق ويتميز بالوقار وبالنسبة لمواليد برجى السرطان والحوت الذين يتصفون بالرومانسية والنعومة فأن اللونين الفضي والأبيض من الألوان المناسبة لهم وتجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم.
اختيار الملابس
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