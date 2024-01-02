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الفن فى حقول الأرز.. مزارع تايلاندى يزرع أرضه على شكل قطة نائمة.. صور

1/2/2024 4:28:05 AM
(MENAFN- Youm7) حرص المزارع التايلاندى تانيابونج جايخام، على تنفيذ أشكال فنية في حقول الأرز ، بمقاطعة شيانج راى الشمالية،
في تايلاند، وتظهر اللقطات من الجو للحقول، كأنها قطة نائمة تعانق سمكة.

ونفذ المزارع التايلاندى والعاملين معه، التصميم المميز بالأرز، على أمل جذب السياح ومحبي القطط، قائلا: "نتوقع أن يأتي عشرات الآلاف لمشاهدة الفن في حقول الأرز"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.


عمل فنى على شكل قطة

وقال المزارع التايلاندى إن العملية تعتمد على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي
(GPS)
لتحديد موضع الشتلات كما هو محدد في رسم أولي للفنان، مع تغيير لون النباتات أثناء نموها، وأضاف: "من المهم وضعها بدقة، وسيتغير لون الأرز تدريجيًا مع مرور الوقت"، حتى في مرحلة الحصاد النهائية، تظهر قش الأرز صورة كوبر، القطة التي تم تصميمها على غرارها".

وتم بناء أبراج المشاهدة في المنطقة المحيطة لمنح الزائرين لمحة عن العمل الفني، الذي يستند إلى المثل التايلاندي، "هناك سمك في الماء وأرز في الحقول"، يأتى هذا فيما تهدف تايلاند، ثاني أكبر مصدر للحبوب في العالم بعد الهند، إلى تصدير 8.5 مليون طن متري هذا العام.


عمل فنى فى حقل أرز

وقال تانيابونج: "في السابق، كان الأرز يعتبر للاستهلاك بشكل أساسي، لكن هذا النهج يسمح لنا بتطوير السياحة والزراعة في وقت واحد"، وفى سياق آخر، وفى 2021، في مدينة جيودا اليابانية، تحولت الحقول والمحاصيل إلى لوحات أصلية بألوان مختلفة، من خلال زراعة نباتات أرز ملونة مختلفة، وهو جزء من الثقافة اليابانية يطلق عليه ثقافة أوكييو-إي.


قطة نائمة تمسك سمكة فى حقل أرز

اختارت المدينة هذا العام، بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، توضيح ثقافة "أوكييو-إي" وبعض الزخارف من مسرح كابوكي الياباني، بتحول حقول الأرز إلى أعمال يابانية كلاسيكية.

اكتشف الحقول الفنان "لكيو هوشين"، والذي أطلق على الشمروع الفني اسم "المرح"، ودعا العديد من المتطوعين لإنشاء التصميمات، وقالل إنها فرصة رائعة للسكان المحليين لتجربة زراعة الأرزبشكل مختلف ودعائي.





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