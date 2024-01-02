لو عندك جينز ومحتارة.. طريقتان لتجفيفه دون إتلافه

(MENAFN
- Youm7) يجب عليكي الاعتناء ببنطالك الجينز بشكل صحيح لإطالة عمره، عندما تقومين بوضع الجينز الخاص بكي في المجفف سيصبح لونه باهتًا ويصغر مقاسه، لذلك قدمنا لكي تلك الطرق لتجفيف الجينز دون إتلافه وفقاً لموقع "thespruce".
الطريقة الأولى: التجفيف بالهواء
تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتجفيف الجينز وتمنع الجينز من الإنكماش إلا أنها تستغرق بعض الوقت حتى يجف الجينز، لذلك اتبعي تلك التعليمات.
تعليق الجينز
بعد غسل الجينز قومي بتعليقه على حبل الغسيل لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يجف، اقلبي الجينز من الداخل إلى الخارج حتى لا يبهت بسبب الشمس.
إزالة الجينز من حبل الغسيل
عند إزالة الجينز من حبل الغسيل يجب أن يكون رطباً قليلاً، ولتمديد الجينز الخاص بكي قومي بارتداؤه وتجولي قليلاً حتى يتمدد.
الانتهاء من التجفيف على منشفة
ضعي الجينز على المنشفة وقومي بتنعيم أي تجاعيد واتركيه حتى يجف تمامًا.
الطريقة الثانية: التجفيف الآلي
تعتبر هذه الطريقة أسرع في تجفيف الجينز لكن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى بهتانه أو إنكماشه، لذلك اتبعي تلك التعليمات.
وضع الجينز في المجفف
قومي بقلب الجينز من الداخل إلى الخارج حتى لا يبهت، وقومي بإغلاق الأزرار، ثم قومي بوضع الجينز في المجفف.
ضبط المجفف على حرارة منخفضة أو متوسطة ودورة خفيفة
تضر الحرارة المرتفعة الجينز، لذلك قومي بضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة في دورة لطيفة، ثم قومي بإغلاق المجفف مؤقتاً بنسبة 75% خلال الدورة للتأكد من أن الجينز قد جف.
إزالة الجينز من المجفف
قومي بإزالة الجينز من المجفف وهو رطب قليلاً، وقومي بوضعه على منشفة حتى يجف تماماً.
جينز
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