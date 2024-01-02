لو عندك جينز ومحتارة.. طريقتان لتجفيفه دون إتلافه

MENAFN - Youm7) يجب عليكي الاعتناء ببنطالك الجينز بشكل صحيح لإطالة عمره، عندما تقومين بوضع الجينز الخاص بكي في المجفف سيصبح لونه باهتًا ويصغر مقاسه، لذلك قدمنا لكي تلك الطرق لتجفيف الجينز دون إتلافه وفقاً لموقع "thespruce".





الطريقة الأولى: التجفيف بالهواء

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتجفيف الجينز وتمنع الجينز من الإنكماش إلا أنها تستغرق بعض الوقت حتى يجف الجينز، لذلك اتبعي تلك التعليمات.







تعليق الجينز

بعد غسل الجينز قومي بتعليقه على حبل الغسيل لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يجف، اقلبي الجينز من الداخل إلى الخارج حتى لا يبهت بسبب الشمس.







إزالة الجينز من حبل الغسيل

عند إزالة الجينز من حبل الغسيل يجب أن يكون رطباً قليلاً، ولتمديد الجينز الخاص بكي قومي بارتداؤه وتجولي قليلاً حتى يتمدد.





الانتهاء من التجفيف على منشفة

ضعي الجينز على المنشفة وقومي بتنعيم أي تجاعيد واتركيه حتى يجف تمامًا.





الطريقة الثانية: التجفيف الآلي

تعتبر هذه الطريقة أسرع في تجفيف الجينز لكن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى بهتانه أو إنكماشه، لذلك اتبعي تلك التعليمات.





وضع الجينز في المجفف

قومي بقلب الجينز من الداخل إلى الخارج حتى لا يبهت، وقومي بإغلاق الأزرار، ثم قومي بوضع الجينز في المجفف.







ضبط المجفف على حرارة منخفضة أو متوسطة ودورة خفيفة

تضر الحرارة المرتفعة الجينز، لذلك قومي بضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة في دورة لطيفة، ثم قومي بإغلاق المجفف مؤقتاً بنسبة 75% خلال الدورة للتأكد من أن الجينز قد جف.





إزالة الجينز من المجفف

قومي بإزالة الجينز من المجفف وهو رطب قليلاً، وقومي بوضعه على منشفة حتى يجف تماماً.





جينز







