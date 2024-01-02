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الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدى للنساء

1/2/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بالوزارة، من خلال فريق طبى من وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير الاستعدادات اللازمة لعلاج أي حالات إن وجدت بشكل كامل وبالمجان، وذلك في إطار جهود الوحدة للحفاظ على صحة العاملات بالوزارة.
وصرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن الحملة استمرت على مدار يومين بالعيادة الطبية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع الكشف على نحو 250 سيدة من العاملات بالوزارة، إضافة إلى تواجد سيارة طبية مزودة بجهاز عمل أشعة "مامو جرام" لإجراء الأشعة اللازمة فى حال الاحتياج إليها.




حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء



الكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بوزارة الإسكان



الكشف علي النساء العاملات بالوزارة








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