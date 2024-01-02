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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بأول يوم عمل للبنوك فى 2024

1/2/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، في أول يوم عمل بالعام الجديد 2024، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.








وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.



30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75
جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.












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