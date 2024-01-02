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غرفة السياحة: الخميس آخر موعد للتقدم لـالحج السياحى والقرعة 6 يناير

1/2/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Youm7) الفرصة مازالت مستمرة مع الحج السياحي وبرامج تناسب جميع المستويات

عقود تشمل كافة الحقوق ,ورقابة صارمة من الوزارة لضمان أفضل الخدمات




أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن فرصة الحج لازالت سانحة مع شركات السياحة لكل مواطن يرغب في أداء الحج هذا العام.



وأوضحت الغرفة في بيان صحفي لها أن باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين مفتوح حتى بعد غد الخميس الموافق 4 يناير 2024 موعد غلق باب تسجيل المواطنين، وسوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.



وأكدت الغرفة في بيانها أن الباب مفتوح بالحج السياحي أمام المواطنين الراغبين في أداء الحج بجميع مستوياتهم، حيث تنظم شركات السياحة برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البري والإقتصادي الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى، أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر، وأوضحت الغرفة أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله.



كما أوضحت الغرفة أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة، وأوضحت الغرفة أنه من ضمن مزايا الحج السياحي بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة ولصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها ايضا غرفة شركات السياحة، وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحي وتميز كافة الخدمات التي يؤديها إلى عملائه.



وناشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التقدم الى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التي تنتشر بكافة ربوع مصر، محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة في الحج والذي يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج، وأوضحت أن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج وتعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.
















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