الناشرين المصريين يعلن عن وصول الشحنات الخاصة بمعرض القاهرة للكتاب

MENAFN - Youm7) أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن وصول الشحنات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، المقرر انطلاقه في 24 يناير الحالي، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد اتحاد الناشرين المصريين أنه سوف يتم إرسال الشحنات من المخازن إلى مركز مصر للمعارض الدولية، فور تجهيز الأجنحة، الخاصة بالناشرين.

وكان اتحاد الناشرين المصريين عقد قرعة تسكين الناشرين المصريين في ضوء التنسيق والتواصل بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب بمقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر

حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

تقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.