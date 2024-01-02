تطوير المنشآت والمشروعات الثقافية.. اعرف أعمال التطوير فى قصر ثقافة حلوان

(MENAFN
- Youm7) تعمل الدولة دائمًا على تطوير المنشآت والمشروعات الثقافية، متمثلة فى وزارة الثقافة ، التى تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة حلوان، وبالأمس، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة القصر للوقوف على آخر ما وصلت إليه أعمال التطوير، تمهيدًا للافتتاح، ولهذا نستعرض وصف الموقع وما يتم بالمشروع.
قصر ثقافة حلوان
يقع قصر ثقافة حلوان على مساحة كلية 684 مترًا مربعًا، ويبلغ مساحة المبنى 388 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوى الدور الأرضى على "غرف إدارية، مكتبة الطفل، مسرح يسع 52 مشاهدًا، غرف الفنانين"، أما الدور الأول فيتكون من: "نادى المرأة، نادى تكنولوجيا المعلومات، المكتبة العامة، مكاتب إدارية"، أما الدور الثانى فيتكون من: "4 قاعات للمعارض متعددة الاستخدامات".
وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة حلوان
لقد شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعض التعديلات المعمارية بالدور الأرضي لتوسعة قاعات الأنشطة، إضافة إلى إنشاء دور إضافي للمبنى به عدد 4 قاعات جديدة لاستيعاب كافة الأنشطة التي يقدمها القصر للرواد، وإنشاء منظومة كاملة للدفاع المدني من منظومة الحريق وإنذار حريق، وإنشاء منظومة كاميرات مراقبة بالقصر، وإنشاء خزان حريق بسعة 60 متر مكعب مياه، وغرف للمولد والكهرباء.
وعن الأعمال التي سيتم تزويدها بالمشروع فقد وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني برفع كفاءة مبنى قصر ثقافة حلوان، وضرورة أعمال الحماية المدنية، وتخصيص القاعات الأكبر مساحة بالمبنى لأنشطة الطفل، وتخصيص قاعات للتعليم والتدريب الموسيقي، مع أهمية الإعداد لأجندة برامجية متكاملة لتنفيذها بالقصر فور افتتاحه.
وقد شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، نشاطًا ملحوظا خلال عام 2023، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بتنفيذ أكثر من 14 ألف فعالية، حيث تم تنفيذ
495 فعالية، بـ 17 قرية، في 4 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" بقرى المبادرة، ونفذت 42 فعالية فى 8 محافظات، ونفذت الهيئة 230 فعالية ببرنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وفي مشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات"، نفذت الهيئة 3789 فعالية، في 13 منطقة من 5 محافظات، وتتضمن برنامج الفعاليات برامج اكتشاف المواهب والعروض الفنية والندوات الثقافية وورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية.
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