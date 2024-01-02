تطوير المنشآت والمشروعات الثقافية.. اعرف أعمال التطوير فى قصر ثقافة حلوان

MENAFN - Youm7) تعمل الدولة دائمًا على تطوير المنشآت والمشروعات الثقافية، متمثلة فى وزارة الثقافة ، التى تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة حلوان، وبالأمس، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة القصر للوقوف على آخر ما وصلت إليه أعمال التطوير، تمهيدًا للافتتاح، ولهذا نستعرض وصف الموقع وما يتم بالمشروع.

قصر ثقافة حلوان

يقع قصر ثقافة حلوان على مساحة كلية 684 مترًا مربعًا، ويبلغ مساحة المبنى 388 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوى الدور الأرضى على "غرف إدارية، مكتبة الطفل، مسرح يسع 52 مشاهدًا، غرف الفنانين"، أما الدور الأول فيتكون من: "نادى المرأة، نادى تكنولوجيا المعلومات، المكتبة العامة، مكاتب إدارية"، أما الدور الثانى فيتكون من: "4 قاعات للمعارض متعددة الاستخدامات".

وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة حلوان

لقد شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعض التعديلات المعمارية بالدور الأرضي لتوسعة قاعات الأنشطة، إضافة إلى إنشاء دور إضافي للمبنى به عدد 4 قاعات جديدة لاستيعاب كافة الأنشطة التي يقدمها القصر للرواد، وإنشاء منظومة كاملة للدفاع المدني من منظومة الحريق وإنذار حريق، وإنشاء منظومة كاميرات مراقبة بالقصر، وإنشاء خزان حريق بسعة 60 متر مكعب مياه، وغرف للمولد والكهرباء.

وعن الأعمال التي سيتم تزويدها بالمشروع فقد وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني برفع كفاءة مبنى قصر ثقافة حلوان، وضرورة أعمال الحماية المدنية، وتخصيص القاعات الأكبر مساحة بالمبنى لأنشطة الطفل، وتخصيص قاعات للتعليم والتدريب الموسيقي، مع أهمية الإعداد لأجندة برامجية متكاملة لتنفيذها بالقصر فور افتتاحه.



وقد شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، نشاطًا ملحوظا خلال عام 2023، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بتنفيذ أكثر من 14 ألف فعالية، حيث تم تنفيذ

495 فعالية، بـ 17 قرية، في 4 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" بقرى المبادرة، ونفذت 42 فعالية فى 8 محافظات، ونفذت الهيئة 230 فعالية ببرنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وفي مشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات"، نفذت الهيئة 3789 فعالية، في 13 منطقة من 5 محافظات، وتتضمن برنامج الفعاليات برامج اكتشاف المواهب والعروض الفنية والندوات الثقافية وورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية.