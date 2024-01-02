Tuesday, 02 January 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصاد قطاع الفنون التشكيلية فى 2023.. 1164نشاطاً فنياً وثقافياً

1/2/2024 4:27:55 AM
(MENAFN- Youm7) جاء حصاد العام 2023 في قطاع الفنون التشكيلية مميزاً على الصعيدين الكمي والكيفي حيث شهد إقامة 1164 فعالية تنوعت ما بين نشاط فني وثقافي خدمت كافة الشرائح العمرية والفئات من الأطفال والشباب والمرأة والكبار وذوي الهمم، واستفاد منها 48644 مستفيدا، نرصد أبرز وأهم هذه الأنشطة فيما يلي:



في إطار دعم المواهب تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لتفعيل استراتيجية الوزارة لرعاية المواهب الناشئة، أقام القطاع مسابقة محمد ناجي للتصوير والرسم لفئة الأطفال والشباب وفئة خاصة لذوي الهمم ومسابقة رامتان الأدبية للشباب، كما أطلق مبادرة " أنت مش لوحدك " للأطفال ذوي الحالات الخاصة (مرضى – أيتام – ذوي الهمم) وهي مبادرة شهرية دشنت في يناير 2023، كذلك أطلق القطاع مشروع " بستان الإبداع " للأطفال في يوليو 2023 مستهدفا تعزيز الجوانب الفنية والثقافية والمعرفية لديهم وتم من خلاله القيام بجولات فنية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – بورسعيد – السويس – الغربية) ويستهدف زيارة كل محافظات مصر واللالتاقء بالأطفال في المدارس والنوادي والمصانع والميادين.



وضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي، استضاف القطاع معرض " التقاء الفنانين على طريق الحرر " بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، كذلك الملتقى الدولي لفنون الخط العربي الدورة ( 8 ) بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.



أما في مجال الاحتفاء برموز الأدب والفن احتفى قطاع الفنون التشكيلية برمزين خالدين هما أديب مصر الأول نجيب محفوظ والثاني التشكيلي المتفرد سعيد العدوي وذلك بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلهما.



وتحت رعاية البرنامج الوزاري الشامل الذي أشرفت عليه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد نظم القطاع تحت عنوان " يوبيل النصر " معرضاً نادرا لنخبة من أعمال تشكيلي مصر الكبار الذين تناولوا أو تأثروا بتلك الحقبة الزمنية الهامة من تاريخ مصر.



وفي إطار خطة مشروعات وزارة الثقافة، تفقد الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع مراتٍ عدة مشروعي مركز الفنون المعاصرة بمدينة 15 مايو ومتحف الجزيرة بساحة دار الأوبرا وذلك للوقوف على آخر المستجدات أول بأول والدفع في سبيل تذليل أية معوقات قد تواجهما والدفع في تسريع وتيرة العمل بهما.



وفي سبيل ذكر أكبر الفعاليات برزت فعاليات صالون النحت الدورة (3)، معرض جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الدورة (4)، معرض "البدايات "، معرض " مصر أد الدنيا " مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عيد الكاريكاتير الثالث بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير المصري، معرض "سكتش"، ومعرض الفنان الراحل جميل شفيق.



تجدر الإشارة أن القطاع نظم 81 معرضاً فرديا، 58 معرضاً جماعياً، 150 نشاطاً فنيا في مجال الحرف التراثية، 10 فعاليات كبرى، فضلا عن أكثر من 700 نشاط ثقافي ما بين ورش فنية – ندوات - أمسيات شعرية – حفلات موسيقية – مسابقات فنية – عروض أفلام – عروض مسرحية - صالونات ثقافية.












MENAFN02012024000132011024ID1107675925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث