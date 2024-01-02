تعرف على أبرز تقنيات قد تظهر في 2024

MENAFN - Youm7) كان عام 2023 يدور حول الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة ثم المزيد من الذكاء الاصطناعي، من المحتمل جدًا أن يتشكل عام 2024 على نفس المنوال في مدينة التكنولوجيا، حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بملء ترسانتها بأدوات الذكاء الاصطناعي وستطلق العنان لها في عام 2024، لكنها لن تقتصر على الذكاء الاصطناعي مثل النظارات الذكية، فجميع سماعات الرأس ستحدث ضجة كبيرة في العام المقبل. نظارات تكنولوجية

من المؤكد أن النظارات الذكية ليست جديدة حقًا، لكن التحسينات المتوقعة في عام 2024 قد تجعلها شيئًا يجب الانتباه إليه، فهناك إطارات Amazon Echo Frames التي تتمتع بقوة Alexa، بينما كانت شراكة Meta مع Ray-Ban قوية، وتحتوي Ray-Bans على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، كما يمكنك إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والقيام بالمزيد باستخدام النظارات فقط.

أدوات اللياقة البدنية: حلقة واحدة لمراقبة كل شيء

حلقات اللياقة البدنية أو Fitness rings هي التطور التالي للتكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث تتخلص من سوار المعصم ولا تزال تتمتع بالقدرة على تتبع كل خطوة، وقفز، واهتزاز، ميزات مثل إجراءات التمرين المخصصة ومراقبة النوم وغير ذلك الكثير، لقد ألقى كبار الشخصيات المحلية مثل Noise و Boat قبعتهم بالفعل في الحلبة (التورية غير مقصودة) ويمكننا أن نرى حلقات اللياقة البدنية تصبح مشهدًا شائعًا في عام 2024.

نهاية كلمات المرور؟

نعم، قد يكون عام 2024 هو العام الذي تقول فيه أخيرًا وداعًا لكلمة المرور المثيرة للغضب دائمًا، لقد قدمت Google بالفعل مفاتيح المرور كما فعلت Apple، إنها مسألة وقت قبل أن تتبنى التطبيقات ومواقع الويب والخدمات الأخرى كلمات مرور، وقد حان الوقت لتذكر هذا الحرف الخاص، والرمز، والأحرف الكبيرة، والصغيرة، وأكثر من 8 أحرف وما إلى ذلك، وهو أمر مرهق مع كل تطبيق تقوم بتنزيله.

الأجهزة القابلة للارتداء

سيصل منتج Apple الكبير التالي – Vision Pro – في أوائل عام 2024 ومن المقرر أن يستهل عصرًا جديدًا من الحوسبة، وسواء احتضنتها "الجماهير" أم لا، فهو أمر ثانوي، لكن يمكنك ضمان وصول العشرات من المنتجات المقلدة الصينية، وقد ينتهي الأمر بجعل سماعات الرأس أكثر انتشارًا.



ومن المقرر أيضًا أن تخضع سماعة الرأس Meta's Quest إلى إصلاح شامل في عام 2024 وذلك أيضًا لأنها تواجه ضغوطًا هائلة من Apple Vision Pro، إن سعر Vision Pro باهظ الثمن – 3499 دولارًا – وسيتم توفيره في البداية في الولايات المتحدة فقط ولكن تأثيره سيكون قريبًا في جميع أنحاء العالم على مستويات متعددة. مزيد من الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي لم يعد مادة لأفلام الخيال العلمي، ففي عام 2024، سينتهي الفيروس من التسلل إلى حياتنا في كل مناحي الحياة تقريبًا، ربما كان عام 2023 مجرد مقطع دعائي، ومن المقرر إصدار الفيلم الكامل في عام 2024.

كما ان تحويل النص إلى فيديو هو القفزة الكبيرة التي سيحققها الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ChatGPT، Bard، Grok (نعم، احترس من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Elon Musk) ونحن سيشهد المزيد من الخطوات الكبيرة في عام 2024، وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الملحن الذي سيصوغ الموسيقى التصويرية لصناعة التكنولوجيا في عام 2024