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حافظ على أمان واتساب: 10 نصائح لتجنب عمليات الاحتيال عبر تطبيق الدردشة

1/2/2024 4:27:48 AM
(MENAFN- Youm7) يعد واتساب منصة مراسلة شائعة يستخدمها المليارات في جميع أنحاء العالم، ولكنها ليست محصنة ضد عمليات الاحتيال، وغالبًا ما يستهدف المحتالون المستخدمين المطمئنين من خلال أساليب مختلفة لسرقة المعلومات الشخصية أو الأموال أو حتى نشر البرامج الضارة، فيما يلي بعض النصائح الأساسية للبقاء آمنًا على واتساب وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال:



1. كن حذرًا من الأرقام غير المألوفة: لا ترد على الرسائل الواردة من أرقام مجهولة، خاصة تلك التي لها بادئات دولية أو أرقام تبدو مشبوهة، إذا تلقيت رسالة من شخص لا تعرفه، فتابع بحذر.



2. احذر من محاولات التصيد الاحتيالي: غالبًا ما يرسل المحتالون رسائل متخفية في صورة شركات أو مؤسسات شرعية، مثل البنوك أو خدمات التوصيل أو حتى الوكالات الحكومية، قد يستخدمون الشعارات واللغة ذات المظهر الرسمي والإلحاح لخداعك للنقر على الروابط الضارة أو مشاركة المعلومات الشخصية، تحقق دائمًا جيدًا من تفاصيل المرسل ومن شرعية الرسالة قبل اتخاذ أي إجراء.



3. فكر قبل النقر: لا تنقر أبدًا على الروابط أو المرفقات المشبوهة في رسائل واتساب، حتى لو كانت واردة من شخص تعرفه، يمكن لهذه الروابط تنزيل برامج ضارة على جهازك أو توجيهك إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة معلوماتك.



4. كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية: لا تشارك معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحساب البنكي أو أرقام بطاقة الائتمان عبر تطبيق واتساب، يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات لسرقة أموالك أو هويتك.



5. لا تقع فريسة للوعود بالمال أو المكافآت السريعة: إذا وعدك شخص ما بأموال أو مكافآت سهلة مقابل شيء ما، فمن المحتمل أن يكون ذلك عملية احتيال، كن حذرًا من الرسائل التي تعرض فرصًا استثمارية أو أرباح اليانصيب أو غيرها من الصفقات "الرائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".



6. استخدم المصادقة الثنائية: قم بتمكين المصادقة الثنائية على حساب واتساب الخاص بك لإضافة طبقة إضافية من الأمان، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى إدخال الرمز الذي تم إرساله إلى هاتفك بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.



7. الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا تلقيت رسالة مشبوهة أو واجهت محاولة احتيال، فأبلغ واتساب عنها على الفور.



8. حافظ على تحديث تطبيق واتساب الخاص بك: تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب للاستفادة من أحدث ميزات الأمان وإصلاحات الأخطاء.



9. ثقف نفسك: ابق على اطلاع بأحدث عمليات الاحتيال على واتساب من خلال قراءة المقالات الإخبارية ومنشورات المدونة، كلما عرفت المزيد عن الأساليب التي يستخدمها المحتالون، أصبحت مجهزًا بشكل أفضل لحماية نفسك.



10. ثق بحدسك: إذا كان هناك شيء يشعرك بالانزعاج تجاه رسالة أو شخص تتحدث معه عبر تطبيق واتساب، فثق بحدسك ولا تشارك، من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا.












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