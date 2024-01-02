كيف تقوي مناعتك في الشتاء؟

ويعتبر الجهاز المناعي القوي مهمًا بشكل خاص في هذا الوقت من العام لحماية الجسم من مسببات الأمراض.



ويعمل غياب أشعة الشمس في الشتاء على التقليل من إفراز الجسم لفيتامين د كما أن موسم الشتاء هو أيضا موسم لأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.



ويقدم موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، عددا من النصائح لتقوية جهاز المناعة في الشتاء، وبالتالي الحماية بشكل فعال من موجات المرض مثل نزلات البرد والإنلفلونزا وغيرها في فصل الشتاء. نذكرها هنا:



التغذية الصحية



إن اتباع نظام غذائي متوازن أمر بالغ الأهمية لتقوية المناعة. ويجب أن يتضمن الغذاء ما يكفي من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، فهي توفر العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة، بحسب بيلد.

كميات كافية من فيتامين د



في الشتاء يقل تعرضنا لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى قلة إنتاج الجسم لفيتامين د الذي يلعب دورًا رئيسيا في جهاز المناعة.

ويمكن تعويض ذلك عن طريق تناول الأسماك الدهنية أو البيض أو مكملات فيتامين د.



ويقول موقع بيلد، "مع ذلك، من المهم ملاحظة أن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا أيضًا. استشارة الطبيب يمكن أن تكون مفيدة هنا".



قسط كاف من النوم



النوم الجيد ضروري لجهاز المناعة القوي. أثناء النوم، يتجدد الجسم وينتج البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات التي تساعد في مكافحة العدوى والالتهابات.



التعامل مع الضغوط



الضغوط والإجهاد يمكن أن تضعف جهاز المناعة. والإجهاد اليومي ليس شيئًا غير عادي ويمكن التعامل معه.

ومن خلال بعض تقنيات الاسترخاء، يمكن للمرء الاسترخاء مرة بعد أخرى ومساعدة الجسم. وفي سبيل ذلك يمكنك استخدام تمرينات اليوغا والتأمل وتمارين التنفس، بحسب بيلد.



ممارسة نشاط رياضي



يقول موقع بيلد إن النشاط البدني المعتدل يعزز الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة.

وللحفاظ على لياقة جسمك، يمكنك القيام بما يلي: الذهاب في نزهة، ممارسة الركض، ممارسة الرياضات، التي تمارس داخل الأماكن المغلقة.



تناول كمية كافية من السوائل



شرب كمية كافية من الماء أمر مهم للحفاظ على رطوبة الجسم.

ولا يمكن أن يساعد الشاي الدافئ والمرق والحساء في الحفاظ على رطوبة الجسم فحسب، بل يمكن أن تكون هذه السوائل مفيدة أيضًا للحلق والجهاز التنفسي، بحسب ما أوضح موقع بيلد.

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