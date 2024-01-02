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أجواء باردة في أغلب المناطق وفرصة ضعيفة لهطول الأمطار

1/2/2024 4:25:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء مائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الخميس، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الجمعة، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 6 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4 وفي مناطق البادية 17 - 6 وفي مناطق السهول 16 - 8, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

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