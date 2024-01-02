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قوات الاحتلال تغتال 4 شبان شرق قلقيلية

1/2/2024 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر امنية، بأن أربعة شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الاحتلال البلدة واطلاقه الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الصفحة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمكان.

وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة،حدادا على ارواح الشهداء.-(وفا)

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