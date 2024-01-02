عدوان جوي إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن مصدر عسكري سوري عن تنفيذ إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على عدد من النقاط في ريف دمشق، مشيرا إلى أنه أسفر عن بعض الأضرار المادية.



وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 04:35 من فجر اليوم (الثلاثاء) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف: "أسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".



وفي 29 ديسمبر الماضي، أكدت وزارة الدفاع السورية، أن دفاعاتها الجوية تصدت ليل الخميس وفجر الجمعة لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.



كما طالبت سوريا كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".



وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السورية مشيرة إلى أنها بعثت برسالتين متطابقتين إلى المؤسستين الأمميتين حول القصف الإسرائيلي الذي طال محيط مدينة دمشق في 25 ديسمبر.



وفي 30 ديسمير الماضي أيضا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل استهدفت بقصف جوي جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر مادية.-(RT)

