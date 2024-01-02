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الأمير تركي الفيصل: حماس حطمت صورة إسرائيل أمام العالم- (فيديو)

1/2/2024 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل، إن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى)، حطم صورة إسرائيل بأنها قوة منيعة في المنطقة، وأعاد إحياء القضية الفلسطينية.
وأضاف الأمير تركي، وهو سفير أسبق للمملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع قناة“الإخبارية” السعودية، أن“ما قامت به حماس من هجوم على إسرائيل، استطاعت فيه أن تغزو حصونها حول منطقة غزة أدى إلى تداعيات كبيرة جداً”.
وتابع أن من هذه التداعيات“تحطيم الصورة التي كانت لدى الكثير من الناس بالعالم عن أن إسرائيل منيعة ضد أي قوة يمكن أن تنافسها أو تتحداها بالمنطقة”.


وأشار إلى أن من ضمن التداعيات كذلك“التأكيد على أن القضية الفلسطينية حية ولم تمت كما ادعى البعض خلال السنوات الماضية بالقول إن فلسطين شيء منسي ليس للعرب اهتمام به ولا للفلسطينيين اهتمام به، ولا قدرة لهم على تغيير الصورة”.
ورأى الأمير السعودي أن“هاتين النتيجتين أتى بهما هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي أيقظ العالم، وأكد أن هناك قضية فلسطينية، وأن هناك اضطهاداً وظلماً يمارس ضد هذا الشعب من قبل محتل يشبه الاحتلالات الاستعمارية في القرن التاسع عشر”.
واعتبر أن القضية الفلسطينية أصبحت منذ ثلاثة أشهر هي المحور الذي يدور حوله كل اهتمام العالم بصفة عامة.-(وكالات)

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