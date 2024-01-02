الاحتلال يغتال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو



وأكّدت الهيئة والنادي، في بيانٍ مشترك نُشر مساء أمس الإثنين، أنّ إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيالٍ جديدة بقتلها الأسير البحش في سجن "مجدو" الإسرائيلي، موضحةً أنّ الأسير معتقل منذ تاريخ 31 أيّار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهراً.



وجاء في البيان المشترك أنّه بهذا الاغتيال الذي نفّذته إدارة سجون الاحتلال، "يكون الشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يومٍ من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023"،



وقالت الجهتان الفلسطينيتان المختصتان بشؤون الأسرى إنّ اغتيال الأسير البحش حصل "إلى جانب عددٍ من معتقلي غزّة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم".



وذكر البيان إنّ جريمة الاغتيال في سجن "مجدو"، والذي شكّل أحد السّجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى، بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش، تؤكّد أنّ "الاحتلال ماضٍ ودون أي رادع، أو أي اعتبار، في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ أسرى ومعتقلين في سجونه".



وأضافت الهيئة والنادي، إنّ كافة الشهادات التي نقلها أسرى أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، وكذلك شهادات نقلها المحامون وحصلت عليها المؤسّسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، تؤكّد أن عمليات التّعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لـ"جيش" الاحتلال، كانت السبب المباشر في استشهادهم.



وحمّلت الهيئة والنادي المسؤولية الكاملة، إضافةً إلى الاحتلال المجرم، لكل القوى الدولية التي تواصل دعم الاحتلال في الاستمرار بالإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، واستمرار عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكذلك بحقّ الأسرى في السجون،.



وطالبتا في بيانهما، كافة المؤسّسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، أمام هذه الجرائم الغير منتهية، والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.



يُذكر أنّه مع ارتقاء الأسير البحش، فإنّ عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة يرتفع إلى 244، منذ عام 1967، ويضاف اغتيال الأسير إلى الشهداء الأسرى الستّة، الذين ارتقوا بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهم: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وماجد زقّول، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، حسبما جاء في البيان.